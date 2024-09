Football-Ligue 1 France/J5 : Monaco et Lamine Camara enchaînent et suivent le rythme du PSG, Brest d’Abdallah Sima se reprend, Bamba Dieng et Angers enchaînent leur second nul de rang après 3 défaites

XALIMANEWS-Ce week end s’est disputé la 5e journée de la la Ligue 1 Française. Le champion en titre le PSG reste toujours leader, suivi de son rival l’OM qu’il devance au goal average. Derrière ce duo, l’AS Monaco de Lamine Camara ne lâche prise, comptant le même nombre de points que les deux mastodontes du championnat français.

Ce dimanche dans l’après midi, lendemain du nul (1-1) du PSG devant Reims , l’AS Monaco recevait le Havre après son succès en déplacement à Auxerre (0-3). Lamine Camara faisait face à son coéquipier en équipe nationale, Arouna Sangante. Les deux Lions de la Teranga étant titularisés d’entrée. Au coup de sifflet final, le club du Rocher s’est imposé par 3 buts à 1, sur des réalisations de Teze (9e), Ben Seghir (66e) et Balogun (70e) contre un but de Kuzyaev (30e). Avec ce succès, les Monégasques qui comptent 4 victoires et un nul, occupent la 3e place du podium, derrière l’OM (2e, 13 pts+9) qui a remporté (2-3) le choc devant Lyon en déplacement. Avec une belle régularité en début de saison, Lamine Camara, remplacé à la pause et ses camarades suivent le rythme des deux cadors du championnat français et comptent rester sur cette dynamique.

De son côté, le Brest d’Abdallah Sima, battu par le PSG lors de la précédente journée (3-1), s’est repris en s’imposant face à Toulouse. Buteur en Ligue des champions, l’attaquant sénégalais est resté silencieux lors de ce succès à domicile, après son entrée en jeu à la 66e minute. Le Stade Rennais (8e, 7 pts, +3), avec Mikayil Ngor Faye resté sur le banc tout au long de la rencontre, a été tenu en échec (1-1) par le Racing Club de Lens (4e, 9 pts, +3), privé de Nampalys Mendy, blessé. Strasbourg, avec Habib Diarra, a arraché un match nul spectaculaire (3-3) en déplacement à Lille. Ce point permet aux Alsaciens de se placer à la 10e position, avec 6 points (1 victoire, 3 défaites et 1 nul). L’AJ Auxerre, avec Dioussé sur le banc, s’est incliné face à Montpellier (3-1) et occupe la place de premier relégable (16e, 3 pts, -7). Enfin, lanterne rouge du classement, Angers (20e, 2 pts, -6) a décroché son deuxième point de la saison après un nul à domicile (1-1) contre Nantes. L’international sénégalais Bamba Dieng, remplacé à la 76e minute, et ses coéquipiers enchaînent un second nul consécutif après trois défaites d’affilée.