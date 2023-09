Quel scénario pour l’ASM d’Ismaila Jacobs, entré en jeu à la 82e et de Krepin Diatta, sur le banc durant tout le match. Les Leaders du championnat faisaient face Cinquièmes dans leur antre de Louis II. Mais à domicile, l’AS Monaco s’est sabordé. Après avoir raté 2 penaltys par Balogun face à Marcin, aux 22e et 55e minutes, les coéquipiers d’Ismail Jacobs et Krepin Diatta ont été refroidis par un but assassin de Boga, dans le temps additionnel (90e+1). Par conséquent, avec ce revers, l’AS Monaco (2e, 11 pts) est doublé par son bourreau, l’OGC Nice (1er, 12 pts), nouveau leader du championnat.

