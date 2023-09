La rencontre débuta sur les chapeaux de roue avec le but très expéditif d’Ilman Ndiaye qui ouvre le score après 31 secondes (1e, 0-1). Alerté sur la gauche, Aubameyang centre vers Ndiaye, seul au second poteau. La reprise écrasée du Sénégalais fait mouche. Une avance qui sera de courte durée, puisque Akliouche rétablit l’équilibre pour les Locaux (1-1). Très en verve, le Lion de la Teranga envoie un corner sur la tête de Gigot qui double la mise pour l’OM (18e, 1-2). Mais 5 minutes après, Balogun égalise encore pour les Monégasques (23e, 2-2). Un score qui restera inchangé jusqu’à la mi-temps.Des la reprise, Ilman Ndiaye sort, blessé (48e), et cinq minutes après sa sortie, l’AS Monaco triple la mise et prend l’avantage par Akliouche (62e, 3-2) qui réussit un doublé et une passe décisive pour sa première titularisation. Malgré les entrées de Krepin a la place de Jacobs côté Monégasque et d’Ismaila Sarr en remplacement de Correa, à la 75e minute, le score ne vas pas bouger. Monaco remporte un précieux succès, qui le place provisoirement à la tête de la Ligue 1 (1er, 14 pts) devant Brest (2e, 13 pts) et le PSG (3e, 12 pts). Pour Marseille,ce second revers de la saison le place provisoirement en 8e position (9pts).

