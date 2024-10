Football-Ligue 1 France/J8 : Brest sans Abdallah Sima mais avec Niakhaté Ndiaye, tenu en echec (1-1) par Mikayil Faye et le Stade Rennais

XALIMANEWS-Pour le premier match de ce samedi comptant pour la 8e journée du championnat français, Brest recevait le Stade de Rennes. Dans ce choc entre Sénégalais, il n’y a pas eu de vainqueurs.

Apres le match d’ouverture de cette 8e journée, disputée ce vendredi à Louis et qui a vu Monaco de Lamine Camara et Krépin Diatta, partager les points (0-9) avec Lille, le Stade Brestoise accueillait le Stade de Rennes. Pour ce choc, les deux antagonistes sortaient de fortunes diverses. Les Brestois étaient forts d’un succès (2-0) devant le Havre alors que les Rennais étaient défaits (1-2) par Monaco. Abdoulaye Niakhaté Ndiaye était aligné dans la défense tout comme Mikayil Faye titularisé dans le onze Rennais. Mais ce choc entre Lions de la Teranga n’a pas connu de vainqueurs. Les Locaux, sans Abdallah Sima leur buteur blessé, ont été supérieurs techniquement à leurs adversaires, mais ont laissé filé la victoire. Après avoir ouvert le score par Del Castillo sur penalty (54e), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et partenaires ont été rejoints au score en fin de partie, sur une réalisation de Jota (87e). Avec ce nul, Brest (9e, 10 pts-3) reste provisoirement dans le Top 10, alors que le Stade Rennais (12e, 8 pts) pourrait être doublé par Saint Etienne qui reçoit Lens ce samedi soir.

Les deux internationaux sénégalais, qui ont disputé l’intégralité du match se sont bien comportés. Abdoulaye Niakhaté Ndiaye est crédité d’une faute et de 46 passes, là où Mikayil Faye s’est fendu de 42 passes pour 1 faute commise.