Les Lions de la Teranga, Ismaila Jacobs et Krepin Diatta, titularisés et ayant disputé l’intégralité du match, ont bien laissé de belles copies lors de cette rencontre remportée devant Reims en déplacement (3-1). Le latéral des Lions de la Teranga a été le meilleur Monegasque ce soir, en étant crédité de l’ouverture du score sur passe de Krepin (42e, 0-1) et passeur décisif sur le 3e but de Ben Yedder (50e,m). Le deuxième but des Monégasques à été l’oeuvre de Balogun (46e). L’adversaire a réduit le score par Teuma sur penalty (57e).

