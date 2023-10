Après 4 matchs d’insuccès dont deux défaites de rang, devant le PSG (4-0) et Monaco (3-2), l’OM qui n’avait plus gagné depuis la 3ème journée devant Brest (2-0), a renoué avec le succès en disposant du Havre ce dimanche (3-0). Lors de ce succès phocéen, qui porte les signatures de Sangante (18e, CSC), Aubameyang (21e) et Ismaila Sarr (84e), les internationaux sénégalais bien tiré leurs épingles du jeu. Ilman Ndiaye a réalisé un de ses meilleurs matchs avec le bloc olympien, provoquant le but contre son camp de Sangante et en étant impliqué sur le but d’Aubameyang en alertant Amine Harit. Il aurait pu inscrire son but s’il avait eu plus de réussite face au gardien adverses sur deux occasions. Quand à Ismaila Sarr, buteur pour la clôture du score, il a gêné la défense adverse par son explosivité voire sa percussion. L’ancien joueur de Watford a provoqué l’expulsion de Rassoul Ndiaye, non sans avoir offert à son compatriote Ilman, un caviar non exploité. Les 2 Lions de la Teranga ont été remplacés en même temps en fin de match (89e). Avec ce 3ème succès, l’OM occupe provisoirement la 7e place (12 pts+1) devant Rennes (8e, 11 pts+6) qui va rencontrer le PSG ce dimanche soir.

