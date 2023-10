Leader de la Ligue 1, l’AS Monaco (1er, 14 pts) va rendre visite ce samedi au Stade de Reims (3e, 13 pts). Après leur brillante victoire (3-2) face à l’OM la journée précédente, Ismail Jacobs, Krepin Diatta et compagnie voudront enchaîner face aux Rémois, pour conforter leur place de leader, menacée par Brest (2e, 14 pts), devancé au goal average (+8 contre +2). En cas de victoire lors de ce choc au sommet, les joueurs du Rocher reléguer ont leurs adversaires à 4 points et garderont la place de leader. Auparavant à 15 heures GMT, le FC Metz (14e, 8 pts) va recevoir Nice (4e, 13 pts). Les Grenats avec leur colonie sénégalaise composée entre autres de Cheikh Sabaly et Lamine Camara, voudront renouer avec le succès après 2 défaites de rang dont la raclée lors de la dernière journée face à Toulouse (3-0). Face aux Aiglons, Cheikh Sabaly essaiera de marquer son 3ème but de la saison pour porter son équipe vers un succès qui les fuit depuis 2 journées.

