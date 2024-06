Football-Ligue 1 France : Kylian Mbappé réclame 100 millions d’euros au PSG après son départ, le club francilien se défend

XALIMANEWS-Kylian Mbappé réclame 100 millions d’euros au PSG après son départ libre d’, après la presse française. Cependant, le club parisien se défend en affirmant que KM7 avait donné sa parole pour protéger le club.

Ce vendredi soir, alors que Kylian Mbappé se trouvait sur le banc lors du match entre la France et les Pays-Bas, l’information est apparue dans la presse française. Le nouvel attaquant du Real Madrid, qui a quitté le PSG en mauvais termes après avoir refusé de prolonger son contrat, exige 100 millions d’euros du club parisien. Le PSG avait choisi de ne pas verser les derniers salaires du joueur de 25 ans ainsi que plusieurs primes, estimant qu’il n’avait pas respecté ses engagements. Face à cette situation, les avocats de Kylian Mbappé ont décidé de mettre en demeure le PSG, déterminés à obtenir gain de cause dans cette affaire.

Selon Footmercato, les négociations entre les deux clans, c’est-à-dire le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain (PSG), se poursuivent depuis plusieurs semaines. Ce samedi, après la publication d’un article sur cette affaire, le quotidien espagnol Marca a révélé des informations supplémentaires intéressantes. Selon ces informations, Mbappé réclame toujours ce qui lui est dû. Le PSG, de son côté, considère que la demande de Mbappé est légitime. Le club soutient que Mbappé avait donné son accord pour ne pas partir en tant qu’agent libre et qu’il l’avait même confirmé publiquement lors d’une déclaration en zone mixte l’été précédent. On a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Donc, on va dire que c’est secondaire.»

De son côté, Paris se défend en rappelant la lettre de Kylian Mbappé à la direction à l’été 2023, annonçant son départ libre en 2024 tout en voulant protéger le club. Deux mois de salaire ont été retenus en attendant un accord après le gentleman’s agreement entre Nasser al-Khelaïfi et Mbappé. Selon un média madrilène, l’issue de l’affaire dépendra de la validité juridique de cet accord verbal. Le PSG pourrait utiliser les témoignages de Luis Campos et Luis Enrique, présents à cette réunion.

Marca estime qu’une solution devrait être trouvée sans tribunal et que le montant de 100 millions d’euros est exagéré. Mbappé touche 75 millions d’euros brut par an et même avec les primes, la dette ne peut être de 100 millions. L’affaire pourrait se régler à l’amiable.