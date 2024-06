Football-Ligue 1 France : le Paris Saint Germain courtise le Burkinabè Edmond Tapsoba

XALIMANEWS-Le PSG cherche un nouveau défenseur central et s’intéresse à Edmond Tapsoba, joueur clé du Bayer Leverkusen. À 25 ans, le Burkinabè a aidé son club à devenir champion d’Allemagne invaincu, malgré une défaite en finale de la Ligue Europa.

L’Étalon est également suivi par Manchester United et Chelsea. Grand (1m90) et bon dans le jeu de tête, il convient bien à la Premier League. Prolongé jusqu’en 2028 avec une clause libératoire de 80 M€, il attire le PSG, qui a déjà rencontré son agent, selon Footmercato. Le PSG cherche à renforcer sa défense, et Tapsoba, bien que coûteux, est un excellent choix.