Football-Ligue 1 France : le Stade de Rennes pense à Habib Beye

XALIMANEWS-Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, semble être sur un siège éjectable après une défaite cuisante à Auxerre (4-0) dimanche dernier. Ce revers a sérieusement compromis sa position à la tête de l’équipe, et sa démission ou son licenciement semble être de plus en plus probable.

Cependant, la question reste de savoir combien de temps il restera en poste. Et concernant son éventuel remplacement, plusieurs pistes sont évoquées. Frédéric Massara, directeur sportif du club, semble avoir un intérêt pour Rudi Garcia, ancien coach de Lille, de l’OM et de l’OL. Cependant, cette option est désormais incertaine, car Rudi Garcia ne paraît pas suffisamment intéressé par le projet rennais, ce qui refroidit les discussions.

Aussi, l’option Sergio Conceiçao l’ex-entraîneur du FC Porto qui est actuellement libre de tout engagement, est envisagée. Toutefois, les prétentions salariales de Conceiçao seraient un obstacle majeur, ce qui complique la possibilité de le recruter.

Mais d’après Footmercato qui reprend les informations de RMC, un autre profil commence à émerger comme une option sérieuse : Habib Beye. L’ancien défenseur international, désormais entraîneur, pourrait être une solution envisageable. Il est libre et pourrait être accompagné de Mathieu Le Scornet, qui connaît déjà le Stade Rennais pour avoir été adjoint de Julien Stéphan par le passé. Cette solution semble gagner en crédibilité et pourrait permettre au club de repartir sur de nouvelles bases avec un duo formé par Beye et Le Scornet.