« Je suis tellement désolé de ce qui s’est passé, déplore Leonardo. C’est une personne extraordinaire et un champion digne d’entrer dans l’Olympe du football avec Pelé et Maradona. Il a fait un choix de vie qui lui permettra de mieux concilier famille et travail. » Et de conclure sur une phrase mystérieuse: « Si vous partez en guerre, avec Leo vous ne risquez pas de mourir seul. Avec les autres, oui. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy