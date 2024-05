Football-Ligue 1 France/les enjeux de la dernière journée : l’OM de Pape Gueye rêve de Ligue Europa, Metz avec sa colonie sénégalaise et Lorient du duo Bamba Dieng-Formose Mendy gardent espoir pour le maintien

XALIMANEWS-Le Paris Saint-Germain ayant déjà été couronné champion et Clermont étant déjà relégué, la dernière journée de Ligue 1 promet encore de nombreux enjeux palpitants avec des matchs cruciaux. Les équipes se battent pour les dernières places qualificatives, les titres de champion et la survie dans leurs ligues respectives.

Chaque match est décisif, et les résultats peuvent bouleverser le classement final. Les joueurs et les entraîneurs doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs. Les supporters, quant à eux, vivent cette dernière journée avec passion et tension, espérant voir leurs équipes triompher.

Lors de la dernière journée de championnat, de nombreux changements peuvent encore survenir au classement. Les places pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence sont encore en jeu, ainsi que les positions en bas de classement. Brest rêve d’une qualification directe pour la Ligue des Champions, tandis que Lyon espère une qualification européenne malgré un début de saison difficile.

Le Paris Saint Germain déjà champion, l’AS Monaco de Krepin Dialtta et Ismail Jacobs qualifié en phase de groupes en tant que dauphin des Franciliens. Nice, Brest et Lille luttent pour le podium. La 3e place est directement qualificative pour les phases de groupes de LDC alors que la 4e est synonyme de Barrage. Assuré de finir 5e et en Ligue Europa, Nice n’a plus rien à jouer. Lens (6e), Lyon (7e) et Marseille (8e) se disputent les 6e et 7e places, potentiellement qualificatives pour la Ligue Europa Conférence. Lens, avec une meilleure différence de buts, affronte Montpellier, tandis que Lyon reçoit Strasbourg.

L’OM (8e, 47 pts) avec son trio sénégalais Pape Gueye, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye espère gagner la 7ème place qualificative pour l’Europa Ligue. Car si le PSG remporté la Coupe de France, cette place sera qualificative pour la Ligue Europa. Les Olympiens sont en lutte avec Lens de Nampalys Mendy (6e, 50 pts+8), Lyon (7e, 50 pts-7). Faut que les Phocéens gagnent combiné à des revers de ses rivaux pour espérer les doubler.

Concernant la lutte pour le maintien en Ligue 1, Metz, avec ses joueurs sénégalais dont Lamine Camara, et Lorient, avec Bamba Dieng et Formose Mendy, gardent un mince espoir. Clermont, avec Mory Diaw, déjà condamné à la relégation, attend de savoir quelle équipe l’accompagnera au purgatoire. La lutte à distance est très suivie entre les Messins et les Merlus.

Le FC Metz affronte le champion PSG, tandis que Lorient reçoit Clermont Foot. Si Lamine Camara et ses coéquipiers s’imposent, ils disputeront le barrage pour le maintien, reléguant ainsi l’équipe de Bamba Dieng. Pour espérer se maintenir, Lorient doit non seulement gagner largement, mais également compter sur une lourde défaite de Metz, un scénario peu probable.