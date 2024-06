Football-Ligue 1 France : l’OM et Everton proches d’un accord final pour Ilman Ndiaye

XALIMANEWS-Everton a fait d’Ilman Ndiaye sa priorité pour le mercato estival. Le joueur est sur le point de s’engager avec les Toffees, marquant ainsi son retour en Angleterre moins d’un an après son départ pour l’Olympique de Marseille.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a recruté Iliman Ndiaye, joueur clé de Sheffield United, pour environ 20 millions d’euros, avec un contrat jusqu’en 2028. Bien accueilli par les supporters, Ndiaye a eu une saison mitigée, marquée par des performances irrégulières et des changements d’entraîneurs. Sous Jean-Louis Gasset, il s’est amélioré, mais avec seulement 4 buts et 3 passes décisives en 46 matchs, son avenir à Marseille est incertain. Selon Footmercato, Everton, déjà intéressé l’été précédent, a renouvelé son intérêt et est proche de finaliser son transfert en Angleterre, malgré une première offre insuffisante.