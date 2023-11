Du coup, l’ancien Parisien ne sera donc pas au Parc des Princes demain soir pour retrouver son club formateur. Malgré son communiqué, il ne l’aurait probablement été de toute façon. Depuis le début de la saison, le défenseur central n’a disputé que 6 minutes de jeu. C’était le 1er octobre contre Lorient. En un peu plus de deux au MHSC, il aura connu un premier exercice plein et abouti (29 titularisations sur 29 rencontres jouées en championnat), un second plus compliqué (9 titularisations sur 15 matchs de Ligue 1 disputés) qui avait ouvert la voie pour la suite de son aventure dans l’Hérault.

«Suite à l’incident qui s’est déroulé la semaine dernière au centre d’entraînement et pour lequel je décline toute responsabilité, j’ai décidé, en ce jour du 02/11/2023, de mettre fin à ma collaboration avec le Montpellier Hérault Sport Club. J’ai passé deux années dans ce club familial où j’ai pris plaisir à partager mon expérience du haut niveau avec mes coéquipiers et mes « petits frères » du centre de formation. (…) Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement le président, Laurent Nicollin, qui, comme son défunt père le faisait avant lui, dirige le MHSC avec les valeurs et les principes qui me sont chers», écrit notamment Sakho.

