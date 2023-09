Pour rappel, Paris avait alors formulé une première offre comprise entre 60 et 70 M€. Mais face au refus germanique, une deuxième (70 M€ + bonus) avait alors été dégainée. Finalement, le club allemand est tombé d’accord avec son homologue français pour son joueur jugé intransférable un moment, et qui avait déjà donné son aval aux Franciliens. Randal Kolo Muani au Parc des Princes, et Paris pourra aligner une attaque 100% tricolore, en plus de l’excellent attaquant international portugais, Gonzalo Ramos.

