Ismaila Sarr le feu follet sénégalais de l’OM est très amer après cette troisième défaite des Olympiens. En effet, les Phocéens qui étaient dominateurs auraient pu tuer le match depuis la première période, mais par faute d’efficacité ils se sont fait surprendre (1-0). L’international sénégalais qui avait cru inscrire le premier but de ce match sur un superbe service de Mbemba avant d’être signalé en position de hors jeu (25e).,a lâché ses propos rapportés par le journal La Provence : « On répète souvent la même chose. On doit gagner ce genre de match, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. On a tout fait, on a poussé. On a eu le contrôle du match. Je ne comprends pas pourquoi on a perdu. C’est très, très dur. On doit mettre au fond nos occasions. Je ne sais pas quoi dire. On a besoin de gagner des matches à l’extérieur, ce qu’on n’a pas encore réussi à faire cette saison. On va continuer à travailler. On va se concentrer sur les matches qui viennent, à commencer par celui de jeudi. » A déclaré dépité l’ancien pensionnaire de la Premier League.

