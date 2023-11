Auteur du plus beau but de la Ligue 1 pour le moment, Lamine Camara le jeune international sénégalais du FC Metz, s’est de nouveau signalé ce week end. Le Lion de la Teranga aura été intéressant ce dimanche. Très disponible dans l’entrejeu, il aura été le passeur décisif sur le but de Jallow, malgré quelques imprécisions dans ses passes. L’ancien de Génération Foot a récupéré 10 ballons. Malgré l’avantage du score acquis à la 77e minute, les Grenats, avec Ibou Sané entré en jeu à la 70e à la place d’Elisor et Malick Mbaye sur le banc, se sont faits rejoindre par les Rhodaniens, à 6 minutes du terme (84e). Avec ce nul, Metz (16e, 10 pts), qui compte 2 victoires, 4 nuls et 5 défaites, reste toujours dans la zone dangereuse (16e, 10 pts), tandis que Lyon son adversaire du jour est bon dernier, avec 4 points pour 0 victoire en 11 journées.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy