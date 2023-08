Gros retournement de situation ce dimanche. Plus tôt dans la matinée, le PSG a confirmé ainsi le retour de Kylian Mbappé dans le groupe parisien. Le Bondynois est donc réintégré à l’effectif de Luis Enrique et peut donc, a priori, rejouer sous la tunique parisienne. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG – Lorient, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin », a ainsi indiqué le club de la capitale.

