Après deux apparitions en L2, Sangaré a rejoint le PSV Eindhoven l’été suivant pour 7 millions d’euros. Et le grand droitier, qui a disputé 86 matchs avec Toulouse (2 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues), s’est rapidement acclimaté au sud des Pays-Bas. De quoi impressionné Roger Schmidt, alors sur le banc. « C’est un très bon milieu de terrain parce qu’il est doué avec et sans le ballon. Il est fiable et fort dans les duels. Il a toutes les qualités dont un milieu central a besoin », a notamment déclaré le coach allemand à son sujet. Si le PSG parvient à enrôler Ibrahim Sangaré d’ici le 1er septembre, il va récupérer un Éléphant experimenté (31 sélections, 9 buts). Après avoir été lancé en sélection en novembre 2014 par Hervé Renard lors d’une défaite en amical en Afrique du Sud (2-0), à quelques jours de ses 17 ans, Ibrahim Sangaré s’est installé chez les Éléphants fin 2020, aux côtés notamment de Franck Kessié. Avant cela, il avait tout de même participé à la CAN 2019, en étant titulaire lors du quart de finale perdu face à l’Algérie, futur vainqueur du tournoi (1-1, 5 tab à 4). Voila un bon profil pour l’entre-jeu du PSG.

L’Elephant est capable d’évoluer devant la défense ou comme relayeur. Sangaré affiche de l’envergure sur le terrain (1,91m). Très athletique, l’Ivoirien abat un gros travail défensif, en se montrant hargneux au duel et dominant dans les airs. Même s’il n’est pas le joueur le plus technique de son équipe, il est capable de casser les lignes balle au pied, dans un style box-to-box, et de déclencher de lourdes frappes aux abords de la surface. Il semble moins à l’aise dans les petits espaces mais son sens du placement et sa capacité à reproduire les efforts soulagent souvent ses partenaires.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy