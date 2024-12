Football-Ligue 1 France : recalé par Nantes, Habib Beye entre médiatisation et obstacles pour décrocher un poste en Ligue 1

XALIMANEWS-Bien que l’ancien entraîneur du Red Star, Habib Beye, ait vu ses négociations avec le FC Nantes prendre fin en raison de difficultés liées à son staff, il demeure un candidat courtisé pour entraîner en Ligue 1. Toutefois, malgré une forte médiatisation et des résultats convaincants en National, son manque d’expérience dans l’élite et son image publique posent des freins à son ascension.

La famille Kita, propriétaire du FC Nantes, travaille en coulisses pour le remplacement d’Antoine Koumbouaré, toujours en poste mais appelé à partir. Après avoir échoué à attirer l’entraîneur portugais Sergio Conceição, qui a refusé l’offre nantaise, les dirigeants des Canaris se sont tournés vers Habib Beye, l’ancien défenseur international sénégalais et actuel consultant chez Canal+. Selon L’Équipe, les négociations avec Beye avaient bien avancé la semaine dernière, notamment jeudi, et semblaient sur le point de déboucher sur un accord. Cependant, le dossier a pris un virage inattendu et défavorable.

Dans son édition de vendredi, le quotidien sportif révèle que l’échec de la signature d’Habib Beye à la Beaujoire est lié à des difficultés pratiques, notamment la constitution de son staff technique. L’ancien entraîneur du Red Star, qui avait conduit le club en Ligue 2, souhaitait s’entourer de son ancien adjoint, Sébastien Bichard, ainsi que de Grégory Dupont, l’ancien préparateur physique de l’équipe de France et du Real Madrid, pour diriger l’équipe nantaise. Cependant, Dupont a finalement décliné l’offre, ce qui a contraint Beye à chercher d’autres solutions pour son staff. Cette complication logistique a refroidi la direction du FC Nantes, qui semble avoir pris la décision de ne pas poursuivre cette piste. Si rien ne change dans les prochains jours, il faudra probablement patienter encore avant de voir Beye prendre un poste d’entraîneur en Ligue 1. En attendant, le FC Nantes continuera de faire confiance à Kombouaré, qui sera toujours sur le banc lors du 32e de finale de la Coupe de France contre Drancy ce samedi.

Mais pourquoi Habib Beye, bien que reconnu pour son travail avec le Red Star, peine-t-il à décrocher un poste en Ligue 1 ? Selon le média Footmercato, Rudi Garcia, l’entraîneur français au parcours impressionnant, pourrait être une source d’inspiration pour Beye. Garcia, expert en négociations et en entretiens d’embauche, a su convaincre de nombreux dirigeants de lui confier des postes d’entraîneur sans être le premier choix, et son parcours à la tête de clubs prestigieux comme Lille, Marseille et Lyon est un modèle de réussite. Habib Beye, en comparaison, vient tout juste de se faire écarter par le FC Nantes, comme l’expliquait L’Équipe ce matin, en grande partie à cause des complications liées à la constitution de son staff.

Alors, pourquoi un homme aussi médiatisé, à la fois consultant sur Canal+ et récemment élu meilleur entraîneur de National, n’arrive-t-il pas à franchir le dernier obstacle et décrocher un poste en Ligue 1 ? Les doutes sur ses compétences en tant qu’entraîneur semblent infondés. En effet, Beye a prouvé sa valeur en menant le Red Star à la promotion en Ligue 2, un accomplissement notable pour un club de son niveau. Néanmoins, son manque d’expérience dans l’élite, en tant qu’entraîneur principal, demeure un frein majeur. Les dirigeants de clubs de Ligue 1 hésitent à confier un groupe de cette envergure à un entraîneur n’ayant jamais dirigé une équipe de cette stature, ce qui explique cette réticence persistante.

Son image médiatique joue un rôle crucial dans cette dynamique. Elle peut être à la fois un atout et un inconvénient. D’un côté, sa présence régulière dans les médias lui permet de se faire connaître, de maintenir des liens avec des dirigeants de clubs et de rester dans l’esprit des décideurs à la recherche d’un entraîneur. D’un autre côté, cette visibilité constante a aussi façonné l’image d’un homme extrêmement ambitieux, parfois perçu comme trop franc dans ses déclarations. Habib Beye a par exemple ouvertement exprimé son amour pour l’Olympique de Marseille, déclarant qu’il « irait en courant » si une opportunité se présentait, un enthousiasme qu’il a souvent répété dans les médias. Si cette transparence et cet engagement sont louables, ils peuvent aussi être vus comme une forme de mise en avant personnelle excessive, ce qui peut déranger certains dirigeants, notamment dans un environnement où la discrétion et la modestie sont parfois des qualités recherchées. Malgré sa nomination comme meilleur entraîneur de National en mai dernier, il attend toujours une véritable chance de diriger un club de Ligue 1.

Alors, quel club prendra le risque de faire abstraction de son manque d’expérience au plus haut niveau et de se tourner vers lui ? Les clubs qui seraient prêts à le nommer devront prendre en compte non seulement son potentiel, mais aussi l’image et la perception qu’il véhicule, dans un environnement où la communication et l’attitude d’un entraîneur sont scrutées de près. La question reste ouverte : Habib Beye réussira-t-il à surmonter ces obstacles pour se faire un nom dans l’élite du football français ?