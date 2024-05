Football-Ligue 1 France/Retard 32e J : Pape Gueye, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Reims ce mercredi

XALIMANEWS-En tant que 8ème de la Ligue 1, l’OM a la possibilité de réduire l’écart avec Lens et l’OL lors de son match en retard de la 32ème journée contre Reims demain (coup d’envoi à 20h45). Une victoire lui offrirait l’opportunité de rattraper ses deux rivaux et de rester dans la course pour une place européenne.

Ce mardi soir, Jean-Louis Gasset a annoncé que l’équipe est au complet, avec Pape Gueye, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye, les trois Lions de la Teranga retenus dans le groupe des 24 pour le déplacement à Reims. Cependant, malgré les inquiétudes exprimées plus tôt dans la journée en conférence de presse, Samuel Gigot est bien présent. Malgré sa maladie et sa diminution physique, Aubameyang sera également de la partie en Champagne.