Football-Ligue 1 France : Santiago Cucci, ex-président de l’OL, victime d’une agression au couteau cet été

XALIMANEWS-L’année dernière, Santiago Cucci a brièvement occupé le poste de président exécutif intérimaire de l’Olympique Lyonnais, avant d’être rapidement écarté. Depuis, il a fait parler de lui en lien avec le rachat des Girondins de Bordeaux. Ce mardi, il est à nouveau sous le feu des projecteurs, mais pour une tout autre affaire.

En effet, Santiago Cucci s’est présenté hier devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne pour témoigner dans une affaire d’agression au couteau dont il a été victime le 29 juillet dernier.

Ce jour-là, alors qu’il se promenait à vélo à Ascain, dans le Pays basque, l’homme d’affaires est intervenu sur les lieux d’un accident impliquant deux véhicules. C’est à ce moment qu’il a vu un jeune homme de 22 ans, nommé Maxime, frapper une femme. Ce dernier, sous l’emprise de l’alcool et de drogues, a ensuite brandi un couteau doté d’une lame de 21 centimètres. Santiago Cucci, ancien président de l’OL, est alors intervenu et, grâce à sa maîtrise des arts martiaux, a pu esquiver les coups, selon France Bleu. « J’ai esquivé plusieurs coups, mais je suis très en colère, car personne ne m’a aidé, alors qu’il y avait beaucoup de monde autour de moi », a confié l’homme de 53 ans. La justice a tranché hier : Maxime a été condamné à 18 mois de prison ferme, assortis de la révocation d’un sursis de 12 mois pour une autre condamnation, soit une peine totale de deux ans et demi d’emprisonnement.