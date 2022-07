Dans cette période de préparation estivale, les champions de France souhaitent se débarrasser de plusieurs « indésirables », dont Luis Campos, le nouveau conseiller sportif qui a remplacé Leonardo, essaie de revendre. Et parmi eux, il y’a Idrissa Gueye le champion d’Afrique sénégalais de 32 ans, à qui il reste un an de contrat. L’ancien joueur d’Everton n’est plus jugé indispensable par la direction du club francilien, tout comme certains de ses partenaires du milieu de terrain, tels que Julian Draxler, Aider Herrera, etc..

