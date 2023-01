XALMIANEWS-L’idylle entre l’OM et Gerson vient de prendre fin. Un an et demi après son arrivée dans la Canebiere, l’Auriverde quitte l’OM et retourne dans son ancien club de Flamengo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy