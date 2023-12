«Il a les idées très claires. Ce que Lyon fait est très simple et il a redonné de la cohérence. Sa théorisation du football est complexe mais le rendu aux joueurs est simple, et c’est pour ça qu’ils l’aiment beaucoup, parce que tout ce qu’il fait est très clair. Il est très, très proche des joueurs parce qu’il a beaucoup d’empathie, il leur permet de s’épanouir. J’ai vu la fusion entre les joueurs et lui, ils ont été très touchés quand il est parti. Il obtient leur respect très facilement. L’impact d’un adjoint sur le groupe, c’est essentiel. D’ailleurs, depuis, devant le groupe, je parle en premier, et c’est l’adjoint qui finit. Lui ne raconte pas d’histoire, c’est très franc et très direct», explique Habib Beye dans les micros de Canal Plus à propos de Pierre Sage.

