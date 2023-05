Battu par le Stade Rennais (4-2) samedi dernier lors de la 33e journée au Roazhon Park après avoir ouvert le score sur penalty par Bentaleb, Ibrahima Niane le second buteur angevin servi par son compatriote Sada Thioub et ses coéquipiers sont relégués en Ligue 2. Vingtième du classement avec 14 points engrangés en 33 journées, les Angevins ne peuvent plus se sauver de la descente. Le bilan du SCO d’Angers est de 3 victoires, 5 nuls et 25 défaites, une misère pour espérer se maintenir dans l’Élite du football hexagonal. Les 2 internationaux sénégalais sont crédités de statistiques fameliques avec leur club. Ibrahima Niane (24 ans), est crédité de 2 buts avec le club cette saison en 13 matchs disputés dont 12 en Ligue 1. Le temps de jeu de l’ancien Messin est de 962 minutes toutes competitions confondues dont 932 en championnat, 238 sur le banc de touche et 2070 minutes d’absence. C’est la deuxième descente de suite pour l’ancien de Génération Foot après celle de la saison dernière sous les couleurs du FC Metz. Quand à son compatriote Sada Thioub (27 ans),, il est mieux loti en chiffres, avec 25 matchs disputés toutes compétitions confondues dont 22 le Ligue 1, pour 1 seul but en championnat après avoir disputé 851 minutes dont 821 en championnat, 2939 minutes sur le banc de touche et 90 minutes d’absence.

