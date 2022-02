Le bouillant technicien était revenu sur ces incidents en conférence de presse d’après match : «pourquoi on met la pression? Ils n’ont rien à faire dans la surface. Vous voulez que je me laisse faire et qu’on perde le match sur un coup de pression?! Parce que c’est ça qu’il se passe! […] Je ne cautionne pas mon comportement. Je dis que quand on m’agresse, je réponds. Si je vous mets une gifle, vous répondez ou non ? Moi quand on m’agresse, je réponds! J’ai dit de nous laisser tranquille et finir le match! Ils veulent gagner le match par force et ça arrive trop souvent. Et vous cautionnez ça, vous! Vous êtes complices! Vous vous en prenez à moi. Vous parlez d’image du foot français mais quand il y a deux dirigeants qui viennent, vous ne dites rien ? Vous aimez les BCBG, voilà ce que vous aimez comme entraîneurs. Mais je ne serai jamais un BCBG», avait confié amer, Antonetti. De son côté, Sylvain Armand n’est pas exempt de toute reproche mais tout dépendra du rapport de l’arbitre afin de savoir si le dirigeant lillois mérite une convocation et une sanction, rapporte Footmercato. Une affaire qui est loin d’avoir tiré son épilogue

