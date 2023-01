XALIMANEWS-Dans le cadre de la 19e journée de la Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg d’Habib Diallo, auteur du 2e but, a obtenu un succès historique en déplacement à Lyon (1-2), pour son 2e succès de la saison. De son coté,l’OM, avec Bamba Dieng et Pape Gueye, entrés en cours de jeu, a renversé Lorient à domicile (3-1) et conforte sa 3e place.

En se rendant au Groupama Stadium de Lyon, le Racing Club de Strasbourg, mal barré en championnat, nourissait l’espoir d’engranger un 2e succès après 19 journées. Héroïques et réalistes, les Alsaciens (16e, 15 pts) se sont imposés grâce aux 2 buts, signés Aholou (29e, 0-1) et Habib Diallo (32e, 0-2), Les Rhodaniens ont réduit le score par Lacazette sur penalty (45e+2, 1-2). Un succès qui apporte de la bouffée d’oxygène après 8 matchs sans succès en Ligue 1, mais un triomphe à Lyon que Strasbourg attendait depuis 4 ans.

Habib Diallo le champion d’Afrique 2022, a inscrit du coup son 8e but de la saison et revient à hauteur de Messi, Embolo et Ben Yedder dans le classement des meilleurs goleadors de la Ligue 1. L’attaquant des Lions, est le sénégalais le plus prolifique et le plud régulier du championnat de France, ces dernières années.

Dans la cité phocéenne, l’OM recevait Lorient et comptait sur un faux pas de Lens pour s’adjuger la seconde place. Alors que les dauphins du championnat ont battu Auxerre (1-0) pour consolider leur position avec 44 points, les Olympiens ont fait de même en renversant les Merlus. Mené au score depuis la 29e minute sur un but de Moffi, les Locaux, grâce à Kolasinac (38e), Sanchez (53e) et Veretout (55e), ont remporté un 13e succèsen championnat. Bamba Dieng et Pape Gueye ont participé à la victoire des Phocéens, en entrant en jeu aux places des 2 derniers buteurs, aux 76e et 77e. Avec ce succès, l’OM (3e, 42 pts) colle aux basques de Lens (2e, 44 pts).