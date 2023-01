En recevant Ajaccio à dimicile dans le cadre de la 19e journée, l’AS Monaco ne s’attendait pas à un tel festival offensif. A la mi-temps, les Monégasques menaient par 5 buts à 1. Krepin Diatta, titularisé d’entrée a reussi une belle prestation, ponctuée d’une réalisation pour le 2e but des Locaux (6e, 2-0) qui suivait le but matinal de Disasi (2e, 1-0) et en créant le penalty du (5-1). Les visiteurs ayant réduit le score par Belaili (11e, 3-1), mais Ben Yedder s’est fendu d’un triplé (21e, 28e et 35e, 5-1). En seconde période, Embolo a crucifié les Ajacciens, 2 minutes apres sa rentrée, en reprenant une frappe de Krepin Diatta (63e, 6-1) avant de mettre un deuxième (89e, 7-1), pour son doublé. L’autre international sénégalais, Ismael Jacobs, entré en jeu à la place de Golovin (61e), a participé au festival en livrant une belle copie. Grace à ce succès assez flatteur, Monaco (4e, 37 pts) est provisoirement au pied du podium, devant Rennes (5e, 34 pts) qui joue le leader le PSG (1e, 47 pts), ce dimanche soir.

