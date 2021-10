Ce dimanche17 octobre, dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1, à 15 heures, le Strasbourg d’Habib Diallo a surclassé Saint Étienne (5-1), dont une réalisation du Lion de la Teranga pour la clôture du score (85e). Une réalisation qui augmente le capital de Diallo à 4 buts. Le Montpellierain L’aborde est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 7 réalisations Strasbourg occupe la 8e place au classement avec 14 points. Toujours ce dimanche, un peu plus tard dans la soirée, Marseille avec Bamba Dieng entré en jeu à la 75e minute à la place de la Fuente, s’est régalé devant Lorient 4 buts à 1 dont un doublé de Guendouzi. Les Phocéens, comptant un match en moins et occupent la 3e place de la Ligue avec 17 points à 10 longueurs de leurs rivaux Pariens (1e, 27 pts) dont ils vont croiser le fer dimanche prochain pour le classico. Un peu plutôt dans la journée, Metz de Pape Matar Sarr, Matar Gueye et Opa Nguette, alignés d’entrée, a lourdement chuté à domicile face au Stade Rennais d’Alfred Gomis qui a gardé ses cages inviolées. Les Bretons se sont imposés par 3 buts à zéro sur des buts signés Laborde (24e), Sulemana (37e) et Terrier (45e). Lors de cette défaite qui enfonce le FC Metz (18e, 6 pts), C. Sabaly et Pape Yade, les 2 autres compatriotes, sont entrés en jeu en seconde période alors les 3 alignés d’entrée furent sortis après la pause. Gomis et Rennes sont septièmes au classement de la Ligue 1.

