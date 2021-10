XALIMANEWS-Ce dimanche, au Vélodrome, l’OM va recevoir le PSG pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1. Quatrièmes du championnat, les Phocéens qui comptent un match en moins, peuvent réduire le fossé qui les séparent des leaders Parisiens en cas de succès. Mais, le coéquipiers de Gana Gueye veulent imposer leur suprématie à Bapba Dieng et Cie.

Après une série de 8 victoires consécutives, le PSG a été freiné par le Rennes d’Alfred Gomis lors de la 9e journée (2-0) qui a mis fin à sa belle série. Les Franciliens se sont repris lors de la 10e journée face à Angers, difficilement (2-1), et comptabilisent 9 victoires et une défaite pour 27 points, 24 buts marqués et 10 encaissés. Paris possède la meilleure attaque de la Ligue 1 (22 buts) et reste la 2e défense (10 buts encaissés derrière Rennes 9 buts). De leur côté, les Marseillais qui comptent un match en moins, totalisent 5 victoires dont la dernière lors de la journée précédente devant Lorient (4-1), 2 nuls et 2 défaites.

Pour ce classico aller de la saison 2021/2022, Gana Gueye et ses partenaires, qui se sont enrichis de Messi et espérant récupérer Neymar, comptent imposer leur suprématie aux Olympiens. Les comportements des nouveaux parisiens, Hakimi, Donnarumma s’il joue, Messi, Wijnaldum, Mendes, seront très déterminants pour une victoire des hommes de Pochettino sur ceux de Jorge Sampaoli. Les Locaux peuvent compter sur Dimitri Payet auteur de 5 buts, Under, Bamba Dieng (3 buts) et Guendouzi. Le PSG misera sur ses hommes en forme, le meilleur Francilien depuis le début de la saison, Mbappé (5 buts), mais aussi Idrissa Gueye crédité de 3 buts et très précieux dans la récupération et décisif ces derniers temps et Messi qui a commencé à secouer les filets. On peut y ajouter Hakimi et Herrera, tous les 2 en formes olympiques et comptabilisant 3 buts chacun. Avec 10 points d’avance sur son rival, le club de la capitale francaise peut reléguer l’ennemi à treize unités en cas de victoire. Mais devant leur public et face à des adversaires exemptés de ses supporters, Dimitri Payet Bamba Dieng et compagnie veulent imiter le Stade de Rennes d’Alfred Gomis, seul club à avoir réussi à faire plier l’échine à Neymar et compagnie. En tout cas, l’ambiance risque d’être tendu au stade Vélodrome.