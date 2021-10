XALIMANEWS-En ouverture de la 12e journée, le PSG a disposé du LOSC (2-1) au terme d’un match qui s’est debridé lors des 16 dernières minutes. Menés (1-0) depuis la 30e minute sur une réalisation de Jonhatan David, les Parisiens ont réussi à retourner les Gones grâce à la connection Di Maria-Mbappé.

Le choc de ce soir entre les 2 derniers champions de la Ligue 1 a offert une fin de match débridée qui a vu le PSG renverser une bonne équipe du LOSC. La rencontre entre les Franciliens et les Gones, a vu les premiers nommés démarrer le match pieds au planchers. Après des situations chaudes aux 1e et 15e minutes, le Tenant du titre ouvre logiquement le score par Jonhatan David à l’heure de jeu (30e, 0-1) bien servi par Yilmaz. Incertain avant le match, Lionel Messi pas à son avantage cède sa place à Icardi à la pause, à cause de gêne musculaire.

En seconde période, solides et appliqués, les Nordistes buteront sur Donnarumma 2 fois en l’intervalle de 10 minutes (47e et 50e). Paris pousse, avec un Neymar qui essaye de sortir de sa torpeur, Gana Gueye sans retrouver son allant offensif de ses derniers matchs abat un précieux travail de récupération. Après des actions où Di Maria et Icardi sur un bel extérieur de Neymar loupent des opportunités de revenir à la marque, le PSG va enfin trouver la faille. Après un décalage de Ney, Di Mari déborde côté gauche, lève la tête et adresse un sublime et précis centre à capitaine Marquinhos qui rétablit l’équilibre d’un plat du pied (74e, 1-1). Paris revient de loin. Les entrées de Nuno Mendes et Herrera ont apporté un nouveau souffle aux parisiens. Dans les dernières 10 minutes, Paris accule Lille, et à 2 minutes du terme, à force de pousser, les vices-champions renversent les champions en titre sur un but de Di Maria qui a bénéficié d’une sublime remise de Neymar dans la surface au milieu d’un paquet de joueurs. Du grand art. Le PSG vient de renverser Lille au terme d’une fin de partie haletante. Gana Gueye et compagnie remportent un 11e succès et consolident leur place de leader du championnat avec 31 points. Quand aux Gones, ils restent provisoirement à la 11e place avec 15 points