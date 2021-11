Ce soir, au Matmut Atlantique, les Girondins de Bordeaux, seizièmes de la Ligue 1 et ne devançant le premier rélégable Brest (18e, 9 pts) que de 3 points, voudrait réaliser une belle performance face au leader du championnat pour s’éloigner de la zone rouge. Mbaye Niang qui n’a disputé q’un seul match jusque là mais faisant partie du groupe girondin pour ce soir et ses partenaires auront du plan sur la planche, face aux partenaires d’Idrissa Gana Gueye, son compatriote, un des hommes de base de l’effectif parisien et crédité d’un bon début de championnat avec 3 buts en Ligue 1.Avec 10 victoires, un nul et une défaite, le PSG semble imprenable pour les Girondins, qui devront vraiment sortir les tripes ou compter sur un jour sans des Franciliens, pour réaliser un hold-up. Même sans Messi, Abdou Diallo, Verratti, blessés, le PSG possède un effectif taillé sur mesure pour dérouler.

