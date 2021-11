Habib Diallo n’en finit plus de marquer, et c’est de bonne augure pour la sélection du Sénégal. Auteur d’un doublé lors de la victoire des Strasbourgeois face aux Lorientais lors de la 12e journée, le Lion de la Teranga a récidivé en marquant le but du (1-1) lors du nul, en déplacement face à Nantes (2-2). Mené 2 fois au score, les Visiteurs ont réussi à égaliser à chaque fois. D’abord c’est le Sénégalais qui répond au but de Coulibaly (20e, 1-0), avant que Thomasson (68e, 2-2) ne rétablisse l’équilibre après le but de Muani (48e, 2-1). Cette réalisation porte à 7 buts, le total de l’ancien Messin en championnat en 13 journées. Désormais, Habib Diallo reste à une unité de Jonathan David (Lille, 8 buts), le meilleur buteur de la Ligue 1. Grâce à cette 5ème victoire, le Racing de Strasbourg compte 18 points et occupe la 7ème place du classement de la Ligue 1.

