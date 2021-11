Comme depuis le début de la saison, le Paris Saint Germain gagne toujours, mais en se faisant toujours peur. Avec son effectif Galactique, le club francilien tarde à produire un jeu conforme au standard des grosses cylindrées européennes. Mieux, certaines équipes de la Ligue 1 ont un jeu beaucoup plus chatoyant que le club de la capitale. Et à chaque fois, les protégés de Pochettino doivent s’en remettre aux exploits de certaines de ses individualités. Le match de ce soir face à Bordeaux au Matmut Atlantique n’a pas dérogé à la règle. Après avoir mené par 2 buts d’écart sur 2 réalisations de Neymar ( 26e et 43e, 0-2), sans avoir totalement maîtrisé son sujet, les Franciliens vont ajouter un 3e but en seconde période par Mbappé servi par Wijnaldum (63e, 0-3). Mais comme souvent, le PSG doit encaisser, d’abord par Elis (79e, 1-3) servi après une mauvaise relance de Danilo, et ensuite par le Sénégalais Mbaye Niang entré sur le terrain à la 68e, à la suite d’un double une-deux dans la surface parisienne avec Djimy Briand, quelques minutes après son entrée en jeu (90e+2, 2-3). Paris et Gana Gueye entré en jeu à la 68e minutes engrangent un 11e succès pour comptabiliser 34 points devant Lens (2e, 24 pts).

