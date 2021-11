On l’attendait tous, et il est finalement venu, le premier but de la Pulga en Ligue 1. Le stratège argentin Lionel Messi à enfin débloqué son compteur avec le PSG en championnat, d’un sublime intérieur du pied gauche à 3 minutes de la fin (87e, 3-1), alors que Nantes poussait pour égaliser. Dans cette partie, les coéquipiers d’Idrissa Gana Gueye auteur d’un bon match, ont réussi une bonne première mi-temps ponctué d’un but très matinal de Mbappé (2e, 1-0). Cependant, au retour des vestiaires Navas fut expulsé et les Canaris en profitaient pour égaliser par Kolo Muani (76e, 1-1). La joie nantaise fut de courte durée, puisque Appiah marquait contre son camp à la suite d’un centre (82e, 2-1), avant que le meilleur arrive avec la sublime réalisation de l’Argentin. Paris obtient sa douzième victoire et consolide sa première place, comptant 37 points, devançant Lens (2e, 24 points) de 13 unités. Nantes, de son côté, concède sa 6ème défaite.

