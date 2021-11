Avant ce match, les Monegasques qui comptaient 5 victoires 3 nuls et 4 défaites, sortaient d’un nul en déplacement à Reims (0-0), tandis que les Gones crédités 4 victoires, 4 nuls et 5 defaites, avaient concédé un nul devant Angers (1-1). Chez eux, Krepin Diatta et ses partenaires furent malmenés et menés par 2 buts à zéro après 9 minutes de jeu sur un doublé de Jonathan David (5e et 9e, 2-0). Cependant, les joueurs du Rocher vont réduire le score à 4 minutes de la mi-temps, par l’intermédiaire du Sénégalais auteur d’une sublime frappe à ras de terre (41e, 1-2). Ce dernier sera remplacé à la mi-temps par Gelson Martins. En seconde période, Monaco se rue à l’abordage mais ne parvient pas à revenir à la marque, et pire, voit rouge par Pavlovic, sur un deuxième jaune (78e). Mais, volontaires à souhait, les Locaux vont finir par arracher l’égalisation par Ben Yedder, à 7 minutes du terme (83e, 2-2). Monaco arrache le point du nul et occupe la septième place avec 19 points. Quand aux Gones, il peuvent s’en mordre les doigts de n’avoir pu engranger un 5eme succès et occupent une peu flatteuse douzième place, en comptabilisant 14 points.

