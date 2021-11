Gana Gueye auteur d’un bon match mais sorti à la 74e minute remplacé par Paredes et ses partenaires, ont reçu une farouche opposition de la part des coéquipiers de Wahbi Kazri le Tunisien. Les Stephanois ont ouvert le score par Bouanga (23e, 1-0), mais Paris doit s’en remettre à son capitaine Marquinhos, pour rétablir l’équilibre de la tête sur coup franc (45e+2, 1-1). En seconde période, les Franciliens, malgré une domination pas flagrante devant une belle formation stephanoise, et devant faire face à la maladresse de Mbappé, vont trouver l’ouverture par Di Maria alerté dans la surface par Messi et qui d’une sublime enroulée donne l’avantage au PSG (79e, 1-2). Dans la foulée, le PSG perd Neymar qui sort sur une civière, blessé à la cheville. En toute fin de match, le valeureux capitaine parisien y va de son doublé, de la tête encore (90e+1, 1-3). Paris (1e, 40 pts) s’impose au caractère pour son 13e succès en 15 journées et reste solidement leader devant Nice (2e, 26 pts). Notons la belle prestation de Ramos, pour sa première apparition officielle sous la tunique du PSG. Saint Étienne de Dioussé aligné sur le banc durant toute la rencontre, de son côté, reste lanterne rouge avec 12 pts, pour 2 victoires, 6 nuls et 7 défaites.

