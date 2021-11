D’abord, le samedi, Metz (19e, 12 pts) avec Opa Nguette et Ibrahima Niane alignés d’entrée, remportait une précieuse victoire à Nice (0-1). Un succès qui porte l’empreinte de Centoze (21e, 0-1). Pape Matar Sarr et Matar Gueye sont entrés en jeu, à la place de Nguette (64e) et De Preville (81e). Le dimanche, Paris (1e, 40 pts) a disposé de Saint Etienne de Dioussé, lanterne rouge (20e, 12 pts), sur des réalisations de Marquinhos auteur d’un doublé (45e et 90e) et Di Maria (79e). Bordeaux (16e,13 pts) de Mbaye Niang entré en jeu à la 67e minute, a courbé l’échine à domicile (1-2), devant Brest (12e, 18 pts) de Youssou Badji, remplaçant tout le match. Le Racing de Reims de Dion Lopy, entré en jeu à la 64e minute, s’est imposé devant Clermont de notre compatriote Arial Mendy qui n’a pas disputé une moindre minute lors de cette partie infructueuse pour les siens (1-0). Le but bretons est l’œuvre de Konan (90+1, 1-0). Brest occupe la 12e place avec 18 pts tandis que Clermont est premier rélégable, comptant 13 points. Notons la bonne forme du Stade Rennais d’Alfred Gomis (2e, 28 pts), dauphin du PSG, qui a battu en déplacement Lorient (0-2). L’AS Monaco, sans Krepin indisponible (9e, 20 pts) a été tenu en échec à domicile par Habib Diallo et Strasbourg (8e, 20 pts). Lors de cette rencontre, le Sénégalais a été muet, c’est Ajorque (48e, 1-1) sur penalty qui a répliqué au penalty de Ben Yedder (45e, 1-0). Enfin, l’Olympique de Marseille de Pape Gueye titularisé tout le match et Bamba Dieng entré en jeu en seconde période (69e), a remporté un 7ème succès face à Troyes (1-0), s’installant du coup, à la 4e place avec 26 points, à égalité de points avec Nice qui le devance au goal average (+13 contre +9), cependant, Marseille à un match à rejouer contre Lyon.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy