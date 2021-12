XALIMANEWS-Dans le cadre de la 16ème journée de la Ligue 1, les internationaux sénégalais ont connu des fortunes diverses. Paris avec Gana titulaire et Abdou Diallo sur le banc, a concédé un nul à domicile devant Nice (0-0), Marseille de Pape Gueye titularisé et de Dieng non inscrit sur la feuille de match, est allé remporter un 8ème succès à Nantes (0-1) et double Rennes d’Alfred Gomis battu par Lille (1-2). Reims avec Dion Lopy a surpris Lyon (1-2).

Les coéquipiers d’Idrissa Gana Gueye titularisé et Abdou Diallo remplaçant, espéraient remporter un 14e succès face aux Aiglons de Nice. Mais à domicile, dans une ambiance festive ( présentations Ballon d’Or Messi et Trophée Lev Yachine de Donnarumma), les Parisiens se sont heurtés à une solide équipe de Nice et concédé un nul vierge (0-0). Cependant le PSG (1e, 41 pts) reste solide leader, devant l’OM de Pape Gueye titulaire et Bamba Dieng absent sur la feuille de match (2e, 29 points). Les Phocéens sont allés s’imposer à Nantes sur un but de Gerson (30e, 0-1), une victoire qui leur permet de doubler le Stade Rennais d’Alfred Gomis (3e, 28 pts) surpris à domicile par Lille (12e, 21 points). Les Bretons ont été battus (1-2), après avoir été menés 2 buts à zéro après 45 minutes de jeu, Xeka (31e, 0-1) et Renato Sanchez (45e, 0-2). Les partenaires du gardien remplaçant de Mendy en sélection, ont réussi à sauver l’honneur par Bourrigeaud à 5 minutes du terme (85e, 1-2). Pour une fois, Alfred Gomis n’a pas réalisé de coean sheet. Habib Diallo, cloîtré sur la banc n’a pas participé au large succès des siens pour marquer son 8ème but en Ligue 1. Strasbourg (6e, 23 pts) a étrillé (5-2) les Girondins de Bordeaux de Mbaye Niang entré en jeu à la 70e à la place de Hwang-Ui-Jo. Les buts alsaciens sont marqués par, Thomasson (22e), Gameiro (43e sp), Ajorque auteur d’un doublé (45e+1, 65e), Lienard (65e). Les Visiteurs ont répliqué par Hwang-Ui-Jo (7e) et Élis (57e).

Le Racing Club de Reims (13e, 19 pts) avec Dion Lopy aligné d’entrée, a fait sensation en déplacement en disposant de Lyon (1-2). L’exploit a été possible grâce aux deux buts de Wout Faes (56e, 1-0) et Ekitike (90e, 1-2). Les Rhodhaniens avaient égalisé par le Camerounais Toko Ekambi (66e, 1-1). Avec cette défaite surprise, son 5ème en 15 rencontres, l’OL occupe une 10ème position, loin de son standing. Enfin, le FC Metz (19e, 12 pts) composé de sa colonie sénégalaise a concédé une 8ème défaite (1-3), face à Montpellier (9e, 22 pts). Menés par 3 buts à zéro, les Grenats avec Opa Nguette et Pape Matar Sarr, seuls sénégalais titularisés et remplacés à la 80e minute, ont réduitle score par De Preville (70e). Ibrahima Niane à participé à la défaite des siens en entrant en jeu à la 52e minute, à la place de Jemerson.

Encore une journée sans but pour les Sénégalais de la Ligue, après une 15e journée sans dégainer.