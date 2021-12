L’OGC Nice du méthodique coach, Galtier, a gâché la fête parisienne. Dans une ambiance festive, ponctuée avant la rencontre par les célébrations des 2 trophées mondiaux des 2 pensionnaires du PSG, Messi (Ballon d’Or) et Donnarumma (Trophée Lev Yachine), les Aiglons pouvaient défier les Franciliens. Malgré l’Argentin et le Transalpin, les coéquipiers de Benitez le gardien albiceleste, ont réussi à faire échec aux Premiers du Championnat. Les Visiteurs ne se sont pas contentés de défendre. Malgré la maîtrise de la balle des Locaux, Nice fut le premier à se montrer dangereux par Dolberg. Paris réagit par Mbappé, et Gana fut un peu juste devant ?e portier argentin (27e). A la 35e, n’y eut été Donnarumma auteur d’une énorme parade sur une tête à bout pourtant de Delort, les Aiglons allaient mener à la mi-temps. En seconde période, Di Maria ratait son face à face avec Bénitez, mais la réaction adverse à failli faire mouche, la tête de Dolberg trouva le poteau. Le match baissa d’intensité et en fin de match, Le PSG ne parvint à trouver la faille, malgré quelques opportunités. Du coup, après 4 victoires de rang, le PSG (1e, 41 pts) cale mais devance de 12 points, son second Marseille (2e, 29 pts). Idrissa Gana Gueye, titularisé tout le monde, malgré un bon début de match, s’est montré moins à son avantage aujourd’hui. Abdou Lahad Diallo, l’autre Lion de la Teranga n’a pu participer à la rencontre, cloîtré sur le banc durant toute la partie.

