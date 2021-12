XALIMANEWS-Ce mercredi, dans le cadre de la 16e journée de la Ligue 1, le PSG crédité de 4 victoires de rang a été contraint au nul (0-0), à domicile par l’OGC Nice. Après cette rencontre, les Franciliens semblent contents de ce résultat, à l’image d’Idrissa Gana Gueye qui semble se satisfaire de ce nul vierge.

«C’est vrai qu’on aurait pu mettre plus de rythme mais l’adversaire est bien en place, nous attend. On a essayé de trouver des solutions mais c’est compliqué. Il faut continuer le travail. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux, tout le monde le sait. L’essentiel, c’est de ne pas avoir perdu ce match-là aujourd’hui, même si on a eu quelques occasions. On aurait pu gagner ce match mais on reste concentré et on continue à travailler.» A déclaré le Lion de la Teranga à l’issue de la rencontre, avant de conclure dans la foulée, qu’ « il fallait juste la finition ».

Même son de cloche chez son entraîneur. «D’une manière générale je pense que notre équipe a été meilleure que l’adversaire, nous nous sommes créés des occasions, je pense que nous méritions les trois points. Nous jouons comme nous le devons, avec les outils que nous avons en ce moment. Je suis satisfait de l’évolution. On s’améliore petit à petit, nous sommes premiers en Ligue 1 et qualifiés en Ligue des champions, nous continuons à travailler pour être prêts. Il nous a manqué la précision. Des fois le ballon entre et d’autres non.» Déclare satisfait, Mauricio Pochettino, alors que beaucoup d’incertitudes pèsent dans le jeu parisien.