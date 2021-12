ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-Dans le cadre de la 17ème journée de la Ligue, le PSG de Gana Gueye a arraché un nul heureux à domicile face à Lens (1-1), ce samedi, dans les derniers instants du match (1-1), tandis que Marseille, sans ses sénégalais, s’est incliné face à Brest (1-2). Ce dimanche, Alfred Gomis et Rennes (2e, 31 pts) ont atomisé Saint Étienne (0-5) et reprennent la seconde place du classement derrière le PSG (1e, 41 pts) et devant l’OM (3e, 29 pts).

Le Paris Saint Germain de Gana Gueye entré en jeu à la 70e et Abdou Diallo remplaçant durant tout le match, n’a toujours pas trouvé la bonne carburation. Après 16 journées, les Franciliens doivent toujours s’en remettre à ses talents pour s’en sortir. Ce samedi, à domicile, les protégés de Pochettino ont été bousculés par une sympathique formation lensoise. Déjà, en première période, il a fallu un grand Navas pour maintenir le club de la capitale, à flot. De retour aux oranges, les Visiteurs vont ouvrir le score en toute logique par Fofana (62e, 0-1) et peuvent s’en vouloir de ne pas avoir fait le beak. Paris va procéder à 3 changement simultanément, Idrissa Gueye, Mbappé et Wijnaldum vont prendre les places de Danilo Pereira, Icardi et Paredes. Alors que l’on s’acheminait vers une victoire des Sang et Or, le bondissant Mbappé, d’un sublime centre, permet à Wijnaldum de sauver les siens en catapulant de la tête, le ballon dans les filets adverses (90e+4, 1-1). Paris (1e, 42 pts) revient de loin et garde la distance sur ses poursuivants. Toujours ce samedi, au Stade Velodrome, Marseille avait l’occasion de conforter sa place de dauphi derrière son éternel rival le PSG. Mais, à domicile, les Olympiens ont raté le coche en se faisant surprendre. Pourtant tout avait bien démarré pour l’OM sans Pape Gueye, remplaçant durant toute la partie ni Dieng non inscrit sur la feuille de match, qui avait ouvert lescore par Gerson (29e, 1-0). Mais, en seconde période, le club de la Canebiere se fera renverser par les Brestois grâce à des réalisations de Faivre (53e sp, 1-1) et Honorât (70e, 1-2). Cette défaite a des incidences sur le classement, car Marseille se voit doubler par Rennes (2e, 31 pts). Les Bretons, avec Alfred Gomis dans les buts, a étrillé Saint Etienne (0-5) ce dimanche, grâce à un Martin Terrier de gala, auteur d’un triplé (22e, 28e, 48e), et à Yvan Maçon (45e csc) et Ugochukwu buteur dès son entrée (83e). Grâce à ce 9e succès en championnat, Gomis et compagnie reprennent leur place de dauphin.