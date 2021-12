Les 2 internationaux sénégalais, titularisés lors du choc face à Strasbourg à la Meinau, ont laissé 2 bonnes copies. Le premier, en réalisant un match précieux dans l’entre-jeu Olympien et auteur de la première situation dangereuse de son club sur un tir surpuissant qui a rasé le bas du poteau droit strasbourgeois, tandis que le second, d’un sublime retourné a montré la voix du succès aux siens (63e, 0-1), avant le second but de Caleta-Car (82e, 0-2). Habib Diallo resté muet et Strasbourg s’incline après une série de 6 matchs sans défaite. L’ancien joueur de Diambars est sorti 4 minutes après son but. Marseille, avec 32 points devient dauphin de son rival, le PSG (1er, 42 pts) qui joue ce soir contre Monaco.

