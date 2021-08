Avec 2 victoires en autant de matchs, pour 6 points, 5 buts marqués et 0 but encaissé, Sada Thioub et ses partenaires règnent en tête de la Ligue 1, devant le promu Clermont Ferrand (2e, 6 pts) vainqueur de Troyes (2-0)) et le PSG (3e, 6 pts). Lyon, qui n’y arrive pas après 2 journées, comptabilisant un nul et une défaite, compte un point et occupe la 15e place.

