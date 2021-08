Muet lors de la première journée à domicile lors de la défaite concédée devant Angers (0-2), l’international sénégalais Habib Diallo voudra débloquer son compteur but face au Paris Saint Germain. La tâche ne sera pas aisée pour l’ancien Messin, face à Abdou Diallo et compagnie. Une équipe parisienne qui s’est enrichie de Wijnaldum et d’Hakimi, et qui devant son public, voudra réaliser une copie parfaite pour son premier match de la saison au Parc. Cependant, Diallo, en renard des surfaces, très percutant et efficace devant les buts, peut dans un bon jour, martyriser n’importe quelle défense.

