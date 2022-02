Ce samedi à la Beaujeoire face à Nantes, le PSG leader incontesté du championnat de la Ligue 1 française alignait Neymar, Gana Gueye et Wijnaldum comme titulaires. Mais, cela ne semblait pas impressioner les Canaris. Expéditif, les Locaux menaient par 2 buts d’écart après 16 minutes de jeu, sur des réalisations de Kolo (4e, 1-0)) et Merlin (16e, 2-0)), avant que Blas ne corse l’addition à 5 minutes de la mi-temps (40e, 3-0). Revenus des vestiaires, les Franciliens vont réduire le score par Neymar servi par Messi dans la surface. Le Brésilien mystifie 2 défenseurs avant de croiser son tir du droit (47e, 3-1). Mais, le portier nantais Lafont fit des miracles dans sa cage, enrhumant Gueye sorti à la 81e minute et partenaires, se permettant même même de stopper un penalty de Neymar obtenu par Mbappé. Le FC Nantes avec ce onzième succès réussit une bonne opération et occupe la 5ème place du classement avec 38 points. Quand à Idrissa Gueye et Abdou Diallo remplaçant tout le match, ils gardent la première place du championnat comptabilisant 59 points devant Marseille (2e, 46 pts) qui doit jouer demain.

