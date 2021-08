XALIMANEWS-Dans le cadre de la 3e journée de la Ligue 1, Paris se rendait au Stade Francis Le Blé dans l’espoir d’enchaîner un troisième succès de rang. Au terme d’un match pas totalement maîtrisé, les Parisiens s’imposent (4-1), avec un somptueux but de Gana Gueye.

Encore une victoire pour le PSG, qui vient d’engranger 9 points en 3 journées, c’est à dire du 100%. Au Stade Francis Le Blé, le vice-champion de France, qui récupérait Verratti et Gueye, qui démarraient comme titulaires, alors que Marquinhos et Di Maria étaient sur le banc, partait favori. Dominateurs, les protégés de Pochettino, logiquement mènent à la pause par 2 buts à 1, sur des réalisations d’Herrera et de Mbappé sur une déviation de Gueye, aux 22e et 35e minutes, alors qu’Honorat a réduit le score pour Brest (41e, 1-2). Le score aurait dû être plus conséquent pour les Franciliens dans cette mi-temps.

En seconde période, malgré la main mise parisienne sur le jeu, Brest tenait bon et la partie s’emballait moins jusqu’à ce but de Gana Gueye, venu d’ailleurs. D’un somptueux tir à 35m, le milieu de terrain international sénégalais libre de tout marquage, nettoyait les filets adverses (3-1). Un but qui faisait se lever les fans parisiens, aux anges. Mais tombant dans leurs travers, les parisiens encaissent un second but brestois, de la part de Mounié à 5 minutes de la fin (85e, 2-3), et manquent in-extremis de concéder l’égalisation par 2 fois, avant de porter l’estocade à l’équipe brestoise par Di Maria, entré un peu plutôt, par un lob non moins superbe du gauche. Paris remporte sa troisième sortie de rang, mais tout n’est pas rose dans le jeu déroulé par le coéquipiers de Mbappé.

Dans cette troisième victoire parisienne, on ne peut ne pas tomber admiratif du but de Gana Gueye, le Lion de la Teranga, qui a encore une fois de plus, sorti un match correct et sobre.