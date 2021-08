Au retour des vestiaires, malgré les intentions de part et d’autre, et un but de kebbal pour Reims refusé pour une faute au préalable de Munesti, les 2 équipes n’arrivent pas à se départager (1-1). La colonie sénégalaise n’a pas brillé lors de ce match, et le très convoité Pape Matar Sarr à vu jaune après un tacle appuyé sur le buteur remois (37e). Pape Yade l’autre sénégalais aligné sur le banc au départ, est finalement entré sur la pelouse mais sans grand effet.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy