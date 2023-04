Habib Diallo et les siens n’ont pas effectué un déplacement fructueux à Bollaert. Le Racing Club de Strasbourg, mené depuis la premiere première période sur un but assez matinal de Frankowski (11e, 1-0), va encaisser un deuxième but par Medina (64e, 1-0) en seconde mi-temps. Les Alsaciens vont reduire le score par Gameiro, d’une belle frappe (84e, 2-1). Le Lion de la Teranga est resté muet ce soir, n’a pas inscrit son 15ème but en championnat et a été expulsé durant le temps additionnel pour contestation (90+3). Avec cette défaite, Starsbourg (16e, 26 pts-15) reste sous la menace d’Auxerre (17e, 26 pts-27) qui joue ce samedi contre Ajaccio. Quand au RC de Lens (2e, 63 pts), il conforte sa seconde place derrière et met la pression sur le PSG (1er, 66 pts).

